المركزي: 3 أيام إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك

كتب- مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، تعطيل العمل 3 أيام خلال الأسبوع المقبل من الأحد وحتى الثلاثاء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال البنك في بيان اليوم الاثنين: "بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحي المبارك للعام الهجري 1440، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2019".

وأكد البنك على أن تستأنف البنوك عملها صباح يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس الجاري.