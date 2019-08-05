  • عاجل:الداخلية: السيارة المتسببة في حادث "معهد الأورام" كان بها كمية متفجرات.. وسنوافيكم بالتفاصيل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انفجار معهد الأورام هجوم تكساس اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    المركزي: 3 أيام إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك

    03:20 م الإثنين 05 أغسطس 2019
    المركزي: 3 أيام إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك

    البنك المركزي

    كتب- مصطفى عيد:

    أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، تعطيل العمل 3 أيام خلال الأسبوع المقبل من الأحد وحتى الثلاثاء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

    وقال البنك في بيان اليوم الاثنين: "بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحي المبارك للعام الهجري 1440، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2019".

    وأكد البنك على أن تستأنف البنوك عملها صباح يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس الجاري.

    البنك المركزي عيد الأضحى
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان