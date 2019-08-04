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    أسعار الدواجن تتراجع والبيض يرتفع مع اقتراب عيد الأضحى

    12:59 م الأحد 04 أغسطس 2019
    أسعار الدواجن تتراجع والبيض يرتفع مع اقتراب عيد الأضحى

    دواجن

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت أسعار الدواجن جنيهين في المزرعة، اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

    وقال السيد، لمصراوي، إن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة تراجع إلى 21 جنيهًا مقابل 23 جنيهًا، لتتراوح بين 24 و25 جنيهًا في السوق مقابل 27 جنيهًا، الأسبوع الماضي.

    وأرجع السيد تراجع الأسعار إلى انخفاض الطلب على الشراء خلال الفترة الحالية مع اقتراب عيد الأضحي.

    وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة سجل اليوم 27 جنيهًا، ليباع بنحو 33 جنيهًا في الأسواق.

    وارتفع سعر كرتونة البيض لتصل إلى 35.5 جنيه بالمزرعة مقابل 34.5 جنيه، ليباع حاليا في الأسواق بنحو 40 جنيهًا، وفقا لقول عبد العزيز السيد.

    وقال رئيس الشعبة إن سعر الكتكوت يتراوح بين 3 و5 جنيهات.

    وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

    أسعار الدواجن عيد الأضحى شعبة الدواجن غرفة القاهرة التجارية

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