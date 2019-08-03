إنفاق المصريين على التعليم والصحة يرتفع بالوجه البحري ويتراجع بالصعيد

كتبت- ياسمين سليم:

يتراجع إنفاق الأسر المصرية على التعليم والصحة كلما اتجهنا جنوبًا لمحافظات الصعيد، ويرتفع الإنفاق في محافظات الوجه البحري، بحسب ما تظُهره بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018، والذي أعلن عنه مؤخرًا.

ووفقًا للبيانات فإن محافظتي كفر الشيخ ودمياط هما الأكثر إنفاقًا على الخدمات والرعاية الصحية في مصر.

وتبلغ نسبة الإنفاق على الخدمات والرعاية الصحية في محافظة كفر الشيخ بنسبة 12.8% من إجمالي الإنفاق الكلي للأسرة.

وتأتي محافظة دمياط في المركز الثاني بنسبة 12.2% من إجمالي الإنفاق الكلي للأسر ثم محافظة البحيرة بنسبة 12%.

ويبلغ متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة المصرية نحو 51.4 ألف جنيه، بحسب ما يحدده بحث الدخل والإنفاق.

وبحسب بحث الدخل والإنفاق فإن محافظات الحدود هي الأقل إنفاقًا على الخدمات والرعاية الصحية، بنسبة 6.5% من إجمالي الإنفاق الكلي للأسرة، تليها محافظة الأقصر بنسبة 7.5% والإسماعيلية بنسبة 7.8% ثم محافظة المنوفية 8.1% ثم محافظتي القاهرة وسوهاج بنسبة 8.1% لكل منهما.

وتأتي الخدمات والرعاية الصحية، كثالث بند تنفق عليه الأسرة المصرية بنسبة 9.9% بقيمة تبلغ 5.09 ألف جنيه.

التعليم

وتشير بيانات بحث الدخل والإنقاق إلى أن أكثر المحافظات إنفاقًا على التعليم هي محافظة الإسكندرية بنسبة 14.5% من إجمالي إنفاق الأسرة الكلي وتليها محافظة القاهرة بنسبة 13%.

وتأتي محافظة الغربية ثالثة ضمن أكثر المحافظات إنفاقًا على التعليم، وتنفق الأسر فيها 10.9% من إجمالي إنفاقهم الكلي، ثم محافظة الدقهلية بنسبة 10.7%، ثم محافظة السويس 10.1%.

وتحتل محافظات الصعيد الصدارة لو نظرنا إلى أقل المحافظات إنفاقًا على التعليم، حيث تتصدر محافظة أسوان أقل المحافظات إنفاقًا بنسة 4.5% من إجمالي إنفاق الأسرة الكلي، ثم تليها محافظة قنا بنسبة 4.8% ثم محافظات الحدود بنسبة 5%.

ويبلغ الإنفاق على التعليم للأسرة المصرية في عموم الجمهورية نسبة 4.5% من متوسط الانفاق السنوي بقيمة تبلغ 5184 جنيهًا.