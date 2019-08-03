يصل إلى 10 ملايين جنيه.. شروط وتفاصيل قرض تشطيب الشقة في 4 بنوك

كتبت منال المصري:

تقدم بعض البنوك قروضًا لمساعدة العملاء على تشطيب وتجهيز وحداتهم السكنية بشرط أن تكون الوحدات مسجلة بالشهر العقاري أو قابلة للتسجيل.

وتطلب البنوك من العميل للموافقة على القرض، صورة من عقد الوحدة السكنية، وإيصال مرافق حديث، وصورة من الرقم القومي، وتعهد العميل بتسديد رسوم معاينة لمكان الوحدة السكنية للتأكد من وجودها.

ويتوقف تحديد قيمة القرض حسب الدخل الشهري للعميل، ولايزيد قسط القرض عن 35% من إجمالي راتب العميل، وفقا لتعليمات البنك المركزي تجنبا لحدوث تعثر.

وتتنافس البنوك على شروط تمويل تشطيب الوحدة السكنية عن طريق نسبة الفائدة وقيمة القرض وفترة السداد ونسبة تمويل البنك من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.

ويوضح مصراوي في السطور التالية، شروط وتفاصيل قرض تشطيب الوحدات السكنية للموظفين بضمان الراتب في أربعة بنوكـ هي مصر والتعمير والإسكان والقاهرة والمصرف المتحد:

1-بنك مصر:

قيمة القرض تتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض من عام إلى 10 سنوات.

نسبة الفائدة تتراوح بين 18.5% إلى 19% متناقصة حسب تحويل الراتب على البنك أو بإثبات دخل.

التمويل لا يزيد عن 85% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.

الدخل الشهري للعميل من ألف إلى ألفي جنيه حسب تحويل الراتب على البنك أو بإثبات الدخل.

السن من 21 عاما إلى 65 عاما كحد أقصى عند سداد آخر قسط من القرض.

المصاريف الإدارية 2% من إجمالي قيمة القرض بالإضافة إلى 100 جنيه.

2-بنك القاهرة:

يعرض البنك قرض تشطيب الوحدات السكنية للمتقدمين في مشروع ماونتن فيو فقط.

قيمة القرض تتراوح من 50 ألف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض من عام إلى 5 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة 23% متناقصة.

نسبة تمويل البنك تصل إلى 80% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 10 آلاف جنيه.

السن لا يقل عن 21 عاما ولايزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

3-بنك التعمير والاسكان:

قيمة القرض تصل إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض من عام إلى 7 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة تتراوح من 20% إلى 22.25% حسب مدة سداد القرض.

يساهم البنك بتمويل 15% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.

الدخل الشهري للعميل ألف جنيه.

سن العميل لا يقل عن 21 عاما ولايزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط.

المصاريف الإدارية تتباين حسب قيمة القرض.

4-المصرف المتحد:

قيمة القرض من 10 آلاف جنيه إلى 10 ملايين جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض من عام إلى 10 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة 19.5% متناقصة.