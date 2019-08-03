الصين: 476 مليار دولار إيرادات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات خلال 6 أشهر

بكين – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ارتفاع إيرادات صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد بنسبة 15% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، مسجلة 28ر3 تريليون يوان (نحو 476 مليار دولار).

وذكرت الوزارة –في أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أن أرباح القطاع بلغت 8ر408 مليار يوان (3ر59 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة ارتفاع 9ر9% مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي.

وأشارت إلى دور النمو القوي في مجالات خدمات الحوسبة والبيانات الكبيرة ومنصات التجارة الإلكترونية، في ارتفاع خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 2ر17% خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو الماضيين.