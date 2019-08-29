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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

    05:03 م الخميس 29 أغسطس 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في الصباح.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي قناة السويس، والبركة عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.52 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر
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