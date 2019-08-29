التخطيط: تخصيص 15.4 مليار جنيه استثمارات للتنمية المحلية العام الجاري

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط، في بيان اليوم الخميس، إن الاستثمارات الكلية المستهدفة لبرنامج التنمية المحلية بخطة العام المالي الحالي تبلغ نحو 15.4 مليار جنيه.

وأضافت أن محافظة القاهرة استحوذت على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 16.3%، ثم محافظة البحيرة بنحو 6.1%، وتليها محافظتي مطروح والإسكندرية.

وحول التوزيع الجغرافي للاستثمارات المستهدفة على مستوى أقاليم الجمهورية خلال عام 2019-2020، ذكرت الوزارة أن إقليم القاهرة يستحوذ على 24% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، ويحظى إقليم الصعيد بنحو 36% منها بقيمة استمارات تبلغ نحو 4.9 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن حصة الصعيد من هذه الاستثمارات تمثل تجسيدا لما يحظى به من أولوية تنموية في إطار خطة الدولة لتصويب الاختلالات الدخلية بين مختلف أقاليم الجمهورية، والتوجه نحو تكثيف الاستثمارات العامة في الأقاليم الأكثر احتياجا.

وحول البرامج المُستهدفة للتنمية المحلية، أوضحت الوزارة أن برامج التنمية المحلية تستهدف التوسع في تشغيل الشباب، وتنمية المشروعات الصغيرة، وتنشيط عجلة الاستثمار، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي، وتشجيع وتعميق المشاركة الشعبية، وإدماج النوع في التنمية والتخطيط، فضلاً عن الحفاظ على الموارد الطبيعية والإصحاح البيئي.

وقالت إن برنامج التنمية المحلية يتضمن ستة برامج فرعية تختص بالطرق والكباري، والكهرباء، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، والاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجا.

وحول هيكل الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية خلال العام المالي الجاري، ذكرت الوزارة أن خدمات النقل والكباري تستحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 42.3%، وتليها خدمات تحسين البيئة بنسبة تزيد على 25%، ثم خدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بنسبة 15.6%، وخدمات مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة 9.8%.

أما عن توزيع استثمارات برامج التنمية المحلية الفرعية وفقا للمحافظات، تضمنت خطة التنمية المستدامة تخصيص استثمارات بقيمة نحو 5.77 مليار جنيه لبرنامج رصف الطرق والكباري خلال العام.

وتأتي أعلى نسب التوزيع بالبرنامج في محافظة القاهرة 21.8%، تليها محافظة البحيرة 9.2%، وتستحوذ محافظة أسيوط على نسبة 6%، ومحافظتا السويس وبورسعيد على نحو 0.5%، و0.6% على التوالي، وفقا للوزارة.

وفيما يخص برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظات، قالت الوزارة إنه تم تخصيص استثمارات بقيمة نحو 1.34 مليار جنيه خلال عام 2019-2020، ويتم توزيعها على المحافظات المختلفة بحيث تأتي محافظة دمياط في المركز الأول بنسبة 11.7%، وتليها مطروح بنسبة 11.68%، ثم الأقصر، والإسكندرية، والشرقية، وأسيوط بنسب تتراوح بين 6.1% و7.9%.

وبالنسبة لبرنامج تحسين البيئة، أضافت الوزارة أنه يجري تخصيص استثمارات بقيمة نحو 3.45 مليار جنيه خلال العام الجاري، ويتم توزيعها على المحافظات المختلفة تتصدرها سوهاج بنسبة 12.7%، تليها مطروح بنسبة 12.5%، ثم قنا بنسبة 11.2%، والإسكندرية بنسبة 10.7%، واستحوذت كل من بورسعيد وجنوب سيناء بنسبة 0.5%.

أما عن برنامج الأمن والإطفاء والمرور، فتشمل الخطة تخصيص استثمارات بقيمة نحو 891 مليون جنيه خلال عام 2019-2020، ويتم توزيعها على محافظات الجمهورية، وتحتل القاهرة مركز الصدارة بنسبة 20.8%، بحسب الوزارة.

وفيما يتعلق بالبرنامج الخامس لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، فشملت الخطة تخصيص استثمارات بقيمة نحو 2.13 مليار جنيه خلال العام، ويتم توزيعها على محافظات الجمهورية تتصدرها القاهرة بنحو 33%، وتليها البحر الأحمر بنحو 14.5%، ثم محافظات قنا، وسوهاج، والبحيرة بنسب تتراوح ما بين 4.4% و7.4%، وفقا للوزارة.

أما فيما يخص البرنامج السادس والأخير بشأن استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا، ذكرت الوزارة أن خطة التنمية المستدامة تولي اهتماما كبيرا بتضييق الفجوات التنموية بين المحافظات والتي يمثل معدل الفقر أحد مؤشراتها الرئيسية.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من برنامج "استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجا" للعام المالي 2019-2020 تستهدف توجيه استثمارات تُقدّر بنحو 7 مليارات جنيه للقرى الأكثر فقرًا بمحافظات أسيوط، وسوهاج، والمنيا، وقنا، والأقصر، والجيزة، وأسوان موزعة بين القطاعات المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن محافظتي أسيوط وسوهاج تستحوذان على نحو 73% من الاستثمارات المُخصصة للمحافظات الأكثر احتياجا، ثم المنيا بنحو 12.8%.

وعلى مستوى القطاعات، يحتل قطاع الإسكان المركز الأول بنسبة 52% من إجمالي الاستثمارات، ويليه كل من قطاعي الصحة والتعليم بنسبة إجمالية 34%، بحسب الوزارة.

وتبلغ استثمارات هيئتي نظافة تجميل القاهرة والجيزة بخطة التنمية المستدامة نحو 152 مليون جنيه خلال عام 2019-2020، يخص منها نحو 121.5 مليون جنيه هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ونحو 30.5 مليون جنيه هيئة نظافة وتجميل الجيزة، وفقا للوزارة.