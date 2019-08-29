ارتفاع الطماطم والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والخيار البلدي، والعنب البناتي الأصفر والأحمر بين 50 قرشا وجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

بينما تراجعت أسعار كيلو البامية والمانجو العويس جنيهين لكل منهما، اليوم في سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.75 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 25 و35 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البامية بين 12 و18 جنيها، بتراجع 2 جنيه.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

التين البرشومي بين 5 و8 جنيهات.

المانجو العويس 15 و19 جنيها، بتراجع 2 جنيه.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.