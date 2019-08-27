غدا.. البنك الزراعي يجتمع لحسم مصير الفائدة بعد خفضها بالمركزي

كتبت- منال المصري:

قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لمصراوي، إن البنك قرر عقد اجتماع، غدا الأربعاء، لبحث مصير الفائدة على حساب التوفير، والودائع، والشهادة الادخارية

ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% على الإيداع، وإلى 15.25% على الإقراض

ويصدر البنك الزراعي شهادة ادخار تحت اسم "الحصاد" لأجل 3 سنوات بفائدة 13.5%، ويصرف العائد عليها شهريا، وسط توقعات بتثبيتها خلال اجتماع البنك غدا.