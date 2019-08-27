  • عاجل:"هل تُغلق بعد الحكم؟".. "صحة البرلمان" تكشف مصير صيدليات العزبي ورشدي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    غدا.. البنك الزراعي يجتمع لحسم مصير الفائدة بعد خفضها بالمركزي

    12:33 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    غدا.. البنك الزراعي يجتمع لحسم مصير الفائدة بعد خفضها بالمركزي

    السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي

    كتبت- منال المصري:

    قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لمصراوي، إن البنك قرر عقد اجتماع، غدا الأربعاء، لبحث مصير الفائدة على حساب التوفير، والودائع، والشهادة الادخارية

    ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% على الإيداع، وإلى 15.25% على الإقراض

    ويصدر البنك الزراعي شهادة ادخار تحت اسم "الحصاد" لأجل 3 سنوات بفائدة 13.5%، ويصرف العائد عليها شهريا، وسط توقعات بتثبيتها خلال اجتماع البنك غدا.

    البنك الزراعي السيد القصير أسعار الفائدة

    الخبر التالى:

    هل يقضي "الراوتر فائق السرعة" على بطء الإنترنت في مصر؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان