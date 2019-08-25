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ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

11:12 ص الأحد 25 أغسطس 2019
ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق العبور، ليتراوح بين 23 و27 جنيها، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 50 و64 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، اليوم، ليتراوح بين 35 و45 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 و350 جنيها.

أسعار الأسماك السمك البلطي سوق العبور

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