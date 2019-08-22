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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات الأسبوع

    05:11 م الخميس 22 أغسطس 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات الأسبوع

    أسعار الدولار

    القاهرة- مصراوي:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بالتعاملات الصباحية.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية عند 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك التجاري الدولي، والتعمير والإسكان، والبركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 16.55 جنيه للشراء و16.65 للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار سعر صرف الدولار البنك الاهلي بنك مصر

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