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    أرباح بنك التعمير والإسكان ترتفع إلى نحو 1.1 مليار جنيه في النصف الأول

    05:04 م الخميس 22 أغسطس 2019
    أرباح بنك التعمير والإسكان ترتفع إلى نحو 1.1 مليار جنيه في النصف الأول

    بنك التعمير والإسكان

    كتبت- منال المصري:

    ارتفعت أرباح بنك التعمير والإسكان، خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 7.8% لتصل إلى 1.07 مليار جنيه، مقابل 994.2 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان من البنك.

    وأشار البنك إلى أن أرباح الستة أشهر الأولى من 2019 ارتفعت بنسبة 11.6% عن الربح المستهدف بموازنة البنك.

    وأرجع البنك ما وصفه بـ "الطفرة" في نتائج الأعمال، "إلى الإدارة الاحترافية للإدارة العليا للبنك ومجهودات العاملين التي تساعد على تحقيق أهداف الإدارة العليا في استمرار تحقيق معدلات نمو لكافة مؤشرات النشاط"، بحسب البيان.

    وسجلت محفظة القروض والسلفيات بالبنك مبلغ 14.85 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بنسبة نمو 9.2% خلال النصف الأول من العام، وأيضا ارتفعت ودائع العملاء إلى 37.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 بنمو قدره 3.1 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 9.1%.

    بنك التعمير والإسكان أرباح محفظة القروض

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