مبيعات عربية تهبط بالبورصة في آخر جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% إلى مستوى 14333 نقطة، مدفوعا بمبيعات عربية.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 21.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والأجانب صافي شراء بقيمة 11.6 مليون جنيه، و10 مليون جنيه على التوالي.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 هبط بنسبة 0.5% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 14357 نقطة.