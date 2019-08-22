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    أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات الخميس

    11:06 ص الخميس 22 أغسطس 2019
    أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات الخميس

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية عند 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك التجاري الدولي، والتعمير والإسكان، والبركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 16.55 جنيه للشراء و16.65 للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار سعر صرف الدولار الدولار البنك الاهلي بنك مصر

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