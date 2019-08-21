محمد المصري: نستهدف جذب مستثمرين محليين لتطوير التجارة الداخلية

كتبت– منار الرخ:

قال محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يستهدف جذب مستثمرين محليين كخطوة رئيسية لتطوير التجارة الداخلية، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصري، في تصريحات لمصراوي، بعد فوزه في الانتخابات، أن الاتحاد سيكمل ما بدأه خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بتطوير التجارة الداخلية كأساس لمشروع الإصلاح الاقتصادي الذي بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

"سنعمل خلال الفترة المقبلة على جذب المستثمر المصري، ثم العربي، وأخيرا المستثمر الأجنبي" بحسب المصري.

وأشار نائب رئيس الاتحاد، إلى أن الاتحاد سيعمل على تقديم مزايا لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى السوق الرسمي، "حيث يعمل بعض التجار منذ سنوات بدون سجل تجاري، ولا يدفعون الضرائب، أو لديه سجل تجاري ويبيع سلعة معينة لكن بدون فاتورة".

وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد الجديد لديه فكر في حل المشكلات، ويجب الاستماع لوجهة نظهر الذي يضم 35 عضوا يمثلون 27 محافظة بخلاف المعينين.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد عملا مكثفا من قبل اتحاد الغرف التجارية لضبط الأسواق في 27 محافظة، من خلال التواصل الدائم مع كافة الغرف، والتركيز على الأنشطة الصناعية والتجارية، لتمكين الأسواق من ارتفاع حركة الرواج.

وشكل مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الاثنين الماضي، هيئة مكتبه الجديد، بعد انتخاب إبراهيم العربي، رئيسًا للاتحاد.

وفاز بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، محمد المصري، فيما حصل عادل ناصر، على منصب النائب الثاني، وحسن جعفر، على منصب سكرتير الاتحاد.

وأسفرت الانتخابات التي أجريت اليوم عن فوز محمد الفيومي، بمنصب أمين صندوق الاتحاد ومحمد أبو القاسم، بمنصب أمين صندوق مساعد.

