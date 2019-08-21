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    أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة بالعبور اليوم

    11:35 ص الأربعاء 21 أغسطس 2019
    أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة بالعبور اليوم

    أسعار الخضروات والفاكهة

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين 2 و3.5 جنيه.

    الفاصوليا بين 20 و30 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    البامية بين 12 و18 جنيها.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

    العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

    العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات.

    التين البرشومي بين 5 و10 جنيهات.

    الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

    البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

    المانجو العويس بين 14 و24 جنيها.

    المانجو البلدي 5 و10 جنيهات.

    أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الطماطم البصل البطاطس

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