قطاع الأعمال: لن نبيع سنتيمترا واحدا من نادي غزل المحلة

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه لن يتم بيع سينتيمتر واحد من نادي غزل المحلة لأي مستثمر وأن مشروع التطوير قائم على المشاركة ونظام حق الانتفاع مقابل اسم "نادي غزل المحلة".

وأضاف توفيق، في تصريحات على هامش مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون مع البورصة، اليوم الاثنين، أنه يرتب لزيارة إلى نادي غزل المحلة قريبا، لتحديد الشكل لنهائي لمشروع تطوير النادي بالشراكة مع مستثمر، والاجتماع مع العاملين لشرح المشروع.

"سنحدد في هذه الزيارة الملاعب التي سيتم تطويرها، والمساحات التي ستدخل في المشروع، فضلًا عن المشاركة لتطوير فريق كرة القدم، وإنشاء ملعب كرة قدم واستاد على مساحة 4 أفدنة فقط من إجمالي 34 فدان تابعة للنادي" بحسب الوزير.

وأوضح الوزير أنه سيتم وضع قواعد صارمة لاختيار الشريك الذي سيدخل في هذا المشروع والذي يعد جزءا صغيرا من خطة تطوير النادي، وهدفه ضخ استثمارات وخبرة للصعود بالفريق إلى الدوري الممتاز والمنافسة فيه.

وقال الوزير إنه سيتم اختيار شريك لديه رؤية لبناء أكاديمية كرة قدم تخدم منبع مواهب كرة القدم في المحلة لتخريج لاعب كرة قدم كامل لديه مهارات.

وربط الوزير إمكانية تنفيذ هذا التصور بمساندة العاملين في نادي وشركة غزل المحلة وقال "لن أستطيع التحرك خطوة واحدة دون السند الكامل من العاملين بالمحلة وباتفاق الأغلبية حول جدوى المشروع".

وأضاف "ناقشنا مع ممثلي النقابة العمالية لشركة غزل المحلة، واتفقنا على أسس تطوير النادي، ونسعى لشرح المشروع للعاملين هناك بالإضافة إلى خدمة الشارع المحلاوي للحصول على خدمة جيدة".

وتعتزم وزارة قطاع الأعمال العام طرح نادي غزل المحلة، للشراكة مع مستثمر في صناعة الرياضة لتطويره.

وتخطط الوزارة لإنشاء شركة لإدارة نشاط كرة القدم في النادي بشكل مستقل عن الشركة المالكة له.

وتعود ملكية النادي، الذي يقع في مدينة المحلة الكبرى، لصالح شركة مصر للغزل والنسيج، المملوكة بالكامل لوزارة قطاع الأعمال العام.

ويعد النادي، واحدًا من أوائل أندية الشركات في مصر، حيث تأسس في عام 1936 أي بعد تأسيس الشركة بسنوات، وتقتصر عضويته على عمال الشركة حتى الآن.

وتبلغ مساحة النادي 45 فدانًا، كما يمتلك النادي استادًا لكرة القدم يتسع إلى 29 ألف متفرج، ويعد واحدًا من أكبر ملاعب منطقة الدلتا في مصر.

ويملك النادي ملاعب للكرة واليد والسلة والطائرة والتنس ومبنى حمام سباحة ونادي للرماية ونادي للكشافة، وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة.

ويقدر موقع ترانسفير ماركت المعني بتقدير القيم السوقية للأندية، قيمة فريق كرة القدم في نادي غزل المحلة بنحو 1.73 مليون يورو خلال الموسم المنصرم.

ويلعب النادي حاليًا في دوري الدرجة الثانية الممتاز لكرة القدم، إلا أن هذا المركز لا يعكس تاريخ النادي الكروي الكبير، حيث يعد غزل المحلة، أحد الأندية القلائل الذين استطاعوا إحراز بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم.