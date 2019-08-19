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بروتوكول تعاون بين البورصة وقطاع الأعمال لتدريب مسؤولي علاقات المستثمرين

10:32 ص الإثنين 19 أغسطس 2019
بروتوكول تعاون بين البورصة وقطاع الأعمال لتدريب مسؤولي علاقات المستثمرين

توقيع البروتوكول بين رئيس البورصة ووزير قطاع الأعم

كتبت-شيماء حفظي:

وقعت وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الاثنين بروتوكول تعاون مع البورصة لتدريب مسؤولي علاقات المستثمرين على كيفية تعاملهم مع المستثمرين والاستجابة السريعة لمتطلباتهم تسهيلا لعملية طرح الشركات في البورصة.

وقال محمد فريد رئيس البورصة إن هناك نماذج إفصاحات جيدة سيتم تطويرها من خلال برنامج شامل يستهدف 56 شركة بها حصة مملوكة للمال العام.

وسيبدأ البرنامج بالشركات المدرجة بالفعل في البورصة، بحسب ما قاله فريد.

وقال وزير قطاع الأعمال العام إن وزارته تملك 119 شركة تتبع قانون 203 بالإضافة إلى شركات أخرى تابعة للوزارات أخرى.

وأضاف الوزير أن شركات التابعة لهم لم تستفد بشكل كبير من خبرات وتدريبات البورصة.

وأوضح أن البروتوكول الموقع سيبدأ بتدريب 15 مسؤولا في علاقات المستثمرين في ورشة عمل تتكرر لتغطية الشركات الـ 56 المدرجة.

وأضاف الوزير أنه سيتم تنظيم ورشة عمل الرؤساء التنفيذيين للشركات لتعريفهم بأهمية هذا الدور.

وقال الوزير إن مجلس الوزراء في طريقه لإنشاء لجنة من 12 وزارة للنظر في حوكمة أفضل للشركات ومن ضمنها علاقات المستثمرين وضبط أسلوب التعاقدات في الشركات.

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وزارة قطاع الأعمال البورصة المستثمرين

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