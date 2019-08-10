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علاء فاروق لمصراوي: 32% حصة البنك الأهلي في بطاقات الائتمان بالسوق المصري

12:55 م السبت 10 أغسطس 2019
علاء فاروق لمصراوي: 32% حصة البنك الأهلي في بطاقات الائتمان بالسوق المصري

علاء فاروق

كتبت - منال المصري :

قال علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إن محفظة بطاقات الائتمان "كريدت كارد" بالبنك تجاوزت 5 مليارات جنيه لعدد 1.85 مليون بطاقة و بإجمالي استخدامات في المشتريات والسحب النقدي 15 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة لمصراوي أن محفظة بطاقات الائتمان تمثل 7% من حجم محفظة أصول التجزئة المصرفية كما يستخوذ البنك على حصة السوقية 32% من إجمالي عدد البطاقات بالسوق المصرفي.

وأكد فاروق أن البنك الأهلي المصري حدث الأنظمـة الخاصــة به وأضاف خدمــة الـ Contactless على تلك الأنظمة وذلك بالتنسيق مع الهيئات الدولية و وفقا والقواعد المنظمة للخدمة من البنك المركزى.

وأوضح أن خدمــة الـ Contactless تعتبر تقنيــة حديثـة تـم تطبيقها بالعديد مــن دول العـالم يتم اضافتها بطاقـات المصدرة بما يتيح الحـامل البطاقـة إجراء حركـات الشــراء فقط بتلامس البطاقــة مــع نقــاط البيـع دون الحاجة إلى إدخالها في الماكينة مما يمكن من إجـراء تلك المعاملات بصورة سريعة وخاصـة مع شرائح متعددة من التجار تتطلب إجراء مثل تلك المعاملات .

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