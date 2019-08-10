البطاطس عند 5.5 جنيه.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، بسوق العبور، عند نفس أسعار الأمس.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، تراوح سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة بين 1.5 و3.9 جنيه، وسجل سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وكيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 20 و 30 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه، و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

تين برشومي بين 5 و10 جنيهات.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 14 و 24 جنيها.