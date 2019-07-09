الإحصاء: 3.3 مليون نسمة ارتفاعًا في عدد سكان مصر خلال عام

كتبت- دينا خالد:

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر ارتفع إلى 98.1 مليون نسمة في بداية عام 2019، مقابل 94.8 مليون نسمة عام 2017 "أخر تعداد سكاني" بزيادة قدرها 3.3 مليون نسمة.

وأوضح الإحصاء في بيانه، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أن محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، وبلغ عدد سكانها 9.8 مليون نسمة، تلتها محافظة الجيزة 8.9 مليون نسمة.

وأضاف البيان أن الفئة العمرية الأقل من 15 سنة تشكل ثلث السكان بنسبة 34.2% بينما قدرت نسبة السكان كبار السن، 65 سنة فأكثر نحو 3.9% فقط في بداية عام 2019.

وبلغت نسبة سكان الحضر 42.7% بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.3%عام 2019، بحسب البيان.

وارتفعت الكثافة السكانية الكلية من 71.5 نسمة/ كم2 عام 2006 إلى 98.4 نسمة/ كم2 في عام 2019.

وانخفض معدل المواليد في مصر من 28.6 لكل ألف نسمة خلال عام 2016 إلى 26.8 لكل ألف نسمة خلال عام 2017 ثم انخفض مرة أخرى في عام 2018 ليصل إلى 24.5 لكل ألف نسمة.

وتراجعت أعداد الوفيات في مصر تراجعا طفيفاً من 556 ألف فرد بمعدل 6.1 لكل ألف نسمة عام 2016 إلى 547 ألف نسمة بمعدل 5.7 لكل ألف نسمة عام 2017، بينما تلاحظ ارتفاع أعداد الوفيات عام 2018 إلى 560 ألف فرد بمعدل 5.8 لكل ألف نسمة.