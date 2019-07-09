تعيين هاني توفيق نائبا لرئيس مجلس إدارة عامر جروب

كتبت- شيماء حفظي:

قالت مجموعة عامر جروب، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على تعيين هاني أنور توفيق نائبًا لرئيس مجلس الإدارة (عضوا غير متفرغ).

وسيكون توفيق نائبًا لهشام عرفات، وزير النقل السابق، والذي وافق مجلس إدارة المجموعة على تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا، بعد استقالة منصور عامر، بحسب البيان.

كما يرأس توفيق لجنة إدارة المخاطر بمجلس الإدارة، وهو عضو بلجنة الترشيحات والمكافآت.

وحصل عرفات على دكتوراه من جامعة عين شمس بالاشتراك مع جامعة براونشفيج بألمانيا، وتولى وزارة النقل لنحو عامين حتى فبراير 2019، قبل أن يستقيل بسبب حادث قطار في محطة مصر.

وتأسست عامر جروب عام 2007، وهي مدرجة في البورصة منذ نوفمبر 2010. ويبلغ رأسمال الشركة 1.003 مليار جنيه (60.49 مليون دولار)، موزعا على 1.003 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.