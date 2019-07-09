أوراسكوم للاستثمار توقف مفاوضات الاستحواذ على "النيل للسكر"

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها أوقفت مفاوضات الاستحواذ على شركة النيل للسكر، بعدما تعثرت المفاوضات ولم يتم الاتفاق بين الطرفين حول شروط تنفيذ الصفقة، واتفقا على إنهاء المفاوضات.

وقرر أعضاء مجلس إدارة شركة أوراسكوم المستقلين (مع امتناع أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين عن التصويت)، في اجتماع مجلس الإدارة أمس الاثنين، العدول عن عرض الاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل للسكر، ووقف كل الإجراءات المتعلقة بالصفقة، بحسب البيان.

وكانت أوراسكوم، قالت في بيان سابق، إن القرار الأخير في صفقة استحواذها على النيل للسكر سيكون في يد مساهمي الأقلية فقط، وأن المساهم الرئيسي في أوراسكوم وهو نجيب ساويرس سوف يمتنع عن التصويت على الصفقة، باعتبارها عقدا من عقود المعاوضة.

وكان مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وافق في سبتمبر الماضي، على الاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل للسكر، لتوافقها مع استراتيجية الشركة.

وقالت شركة أوراسكوم، إنها مستمرة في دراسة فرص استثمارية أخرى في مجال الصناعات الزراعية والغذائية على أن يتم عرضها على مجلس الإدارة فور الانتهاء من الدراسات المالية والفنية.

وأنشئت شركة النيل للسكر عام 2007 من أجل بناء وتشغيل وإدارة مصنع لاستخراج وتكرير بنجر السكر، ويقع المصنع في منطقة النوبارية، وهي مملوكة لعائلة ساويرس.