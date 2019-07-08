شعبة الخضروات تتوقع عدم ارتفاع الأسعار بعد زيادة الوقود

كتبت- منار الرخ:

توقعت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية ألا تشهد أسعار منتجاتها زيادة ملحوظة بعد رفع سعر الوقود.

وقالت في بيان صحفي: "خاصة أن الزيادة المتوقعة من وراء تكلفة النقل تتراوح ما بين 5 إلى 15 قرشًا داخل القاهرة حسب المناطق، وباقي المحافظات ما بين 15 إلى 25 قرشًا في الكيلو".

وبحسب البيان عقدت الشعبة اجتماعًا طارئًا أمس دعا إليه إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة لمناقشة تداعيات رفع سعر الوقود على الأسعار، ورفع تقرير مفصل عن حالة السوق في هذا القطاع.

وأقر مجلس الوزراء الجمعة الماضي، زيادة في أسعار كل المنتجات البترولية، بنسب تتراوح بين 16% و30%.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، في البيان إن الأسعار في قطاعه انخفضت الشهر الحالي بنسبة ما بين 30 إلى 50% عن الشهر الماضي نتيجة توافر المعروض بالسوق، ولذلك لن يشعر المستهلك بزيادة في الأسعار من وراء رفع سعر الوقود في ظل زيادة العرض عن الطلب حاليًا.

وأضاف النجيب أن الشعبة عقدت هذا الاجتماع لمناقشة تداعيات رفع سعر الوقود على أسعار الخضروات والفاكهة، على اعتبار أن هذا القطاع يهم المستهلك بشكل يومي.

وقال إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، إنه يتم التنسيق مع الوزارات المعنية وجهاز حماية المستهلك لضمان ضبط السوق بعد رفع سعر الوقود، كما أن الشعب التجارية بالغرفة بمختلف أنشطتها تتابع حالة السوق وترفع تقريرًا مفصلًا حول مدى توافر السلع والأسعار وأي مستجدات قد تحدث وتؤثر على الأسعار، كما تسعى الشعب النوعية إلى زيادة معروض السلع للحفاظ على استقرار السوق.

وقال تقرير للشعبة إن كيلو الطماطم يباع جملة بسعر يتراوح ما بين 1.25 إلى 1.5 جنيه والبطاطس من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والبصل من جنيهين إلى 2.5 جنيه، والفلفل من 1.5 إلى 2.5 جنيه والباذنجان من 1.5 إلى جنيهين، والخيار من جنيهين إلى 4 جنيهات، والكوسة من 3 إلى 4 جنيهات.

كما بلغ سعر البامية جملة من 10 جنيهات إلى 14 جنيهًا، والملوخية من 75 قرشًا إلى 1.25 جنيه والليمون من 15 إلى 25 جنيهًا والجزر من 3 جنيهات إلى 3.5 جنيه، وورق عنب من 6 إلى 8 جنيهات.

وبحسب التقرير تراوح سعر كيلو الخوخ الجملة من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات والمشمش من 6 إلى 8 جنيهات والكنتالوب من 1.5 إلى 3.5 جنيه والعنب من 4 إلى 6 جنيهات والبرقوق من 15 إلى 20 جنيهًا والموز من 4 إلى 5 جنيهات والمانجو من 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا والبطيخ تتراوح ما بين 7 إلى 15 جنيهًا.

ولفت التقرير إلى أن الأسعار في سوق التجزئة تزيد عن الأسعار في سوق الجملة بقيمة من 75 قرشًا إلى 1.5 جنيه حسب المناطق.