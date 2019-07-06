مصرف أبوظبي الإسلامي يقدم "كارت بنزين" مجانًا لعملائه بعد زيادة الأسعار

كتبت- منال المصري:

قرر مصرف أبوظبي الإسلامي بداية من غدا الأحد تقديم كارت بنزين مشحون بعدد 600 لتر مجانًا على قرض الذي يقدمه على سيارة "قاشقاي".

وقال مسؤول بخدمة العملاء لمصراوي إن البنك يشترط أن يتزود العميل بالوقود من محطات بنزين توتال.

وقرر البنك تقديم إعفاءات على أول 7 أقساط من قرض تمويل سيارة نيسان "قاشقاي"، بحسب مسؤول خدمة العملاء.

وأضاف لمصراوي أن البنك يقدم إعفاءات من أقساط قروض سيارات نيسان "قاشقاي" تصل إلى أول 7 أقساط في حال سداد العميل 50% من إجمالي ثمن السيارة وأقل من 50% يحصل على إعفاء بقيمة 40 ألف جنيه.

وأشار ممثل خدمة العملاء أن العميل يحصل على كارت بنزين مشحون من البنك بعدد 600 لتر بنزين من محطات بنزين توتال.

ويقدم البنك قرض السيارة نيسان كاشكاي بحد أدنى 10 آلاف جنيه وحد أقصى 750 ألف جنيه وفترة السداد تتراوح بين عام إلى خمس سنوات بفائدة تتراوح بين 12.5% إلى 14%.

وقال محمد علي، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، إن البنك قرر بعد زيادة أسعار البنزين تقديم عروض على كروت كاش باك لمدة شهر.

وأوضح أن العرض يسمح لعملاء كارت كاش باك البلاتينيوم والتيتانيوم باسترداد 10% من إجمالي سعر البنزين، في حال استخدامهم لكارت البنك في محطة الوقود، أما الكارت الكلاسيك فيتم استرداد 5% من إجمالي سعر البنزين بالكارت.