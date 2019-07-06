23 % ارتفاعًا في قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا العام الماضي

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا بنسبة 23% لتسجل 6.9 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2017، بحسب ما أعلـن الجهـــاز المركزي للتعبئة العــامــة والإحصــاء فــي بيـان له اليـوم السبت.

وأضاف البيان أن قيمة الصادرات المصرية لدول أفريقيا ارتفعت لتسجل 4.7 مليار دولار خلال عام 2018، بنسبة ارتفاع 26.9% مقارنة بعام 2017.

وجاءت الجزائر على رأس قائمة دول أفريقيا من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 977.2 مليون دولار، يليها ليبيا 632.6 مليون دولار، ثم المغرب 499.3 مليون دولار، ثـم تونس 496.6 مليون دولار، ثـم السودان 396.6 مليون دولار، بينما جـاءت غينيا بيساو في المرتبة الأخيرة 0.1 مليون دولار.

وبحسب الإحصاء ارتفعت قيمة الواردات المصرية من دول أفريقيا لتسجل 2.1 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 1.9 مليار دولار خــلال عـام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 15.2%.

وتصدرت الجزائر قائمة دول أفريقيا مـن حيـث الواردات المصـريـة خـلال عام 2018، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 397.7 مليون دولار، يليها كينيا 286.6 مليون دولار، ثم زامبيا 261 مليون دولار، ثم السودان 207.5 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا 194.3 مليون دولار، بينما جاءت مالي في المرتبة الأخيرة.