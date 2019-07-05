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    كريم تدرس سيناريوهات زيادة أسعار خدماتها بعد رفع الوقود

    01:08 م الجمعة 05 يوليه 2019
    كريم تدرس سيناريوهات زيادة أسعار خدماتها بعد رفع الوقود

    كريم

    كتب_محمد علاء الدين:

    قال مصدر مسؤول بشركة كريم مصر لخدمات النقل التشاركي الذكي، لمصراوي، إن الشركة تدرس سيناريوهات زيادة أسعار خدماتها بعد رفع أسعار الوقود.

    وأضاف المصدر، أن الشركة تعمل على زيادة الأسعار بشكل مرضي لجميع الأطراف المرتبطة بسوق النقل التشاركي.

    وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء، أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة 5 يوليو، بنسب تتراوح بين 16% و30%.

    وتوقع المصدر الإعلان عن الأسعار الجديدة لخدمة "كريم" قبل نهاية اليوم.


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