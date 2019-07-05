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    بعد رفع الوقود.. شركات المحمول تدرس أثر الزيادة على أسعار خدماتها

    01:40 م الجمعة 05 يوليه 2019
    بعد رفع الوقود.. شركات المحمول تدرس أثر الزيادة على أسعار خدماتها

    شبكة محمول - ارشيفية

    كتب - محمد علاء الدين:

    تدرس شركات المحمول تأثير زيادة أسعار الوقود على أسعار خدماتها المقدمة للعملاء.

    وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء، أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة 5 يوليو، بنسب تتراوح بين 16% و30%.

    وقال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، لمصراوي، إن الشركة تدرس آثار رفع أسعار الوقود على تكلفة خدماتها.

    وأضاف عصام، أنه من غير المتوقع أن تؤثر هذه الزيادة على أسعار تقديم الخدمات لعملاء فودافون.

    من جانب آخر قال مصدر في شركة اتصالات مصر إن الشركة تدرس اثر زيادة الأسعار الوقود على تكاليف الخدمة.

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