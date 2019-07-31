استبعاد 6 شركات من مؤشر البورصة الرئيسي في المراجعة الثانية خلال 2019

القاهرة- مصراوي:

استبعدت البورصة المصرية 6 شركات من المؤشر الرئيسي EGX30، وكذلك مؤشر EGX 30 CAPPED "الذي يضم نفس الشركات"، مع إجراء المراجعة الدورية الثانية لمؤشرات البورصة خلال عام 2019، مقابل دخول 6 شركات جديدة، بحسب بيان للبورصة اليوم الأربعاء.

وقالت البورصة إنه في إطار أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، أقرت لجنة المؤشرات تعديلات مؤشرات السوق، على أن يبدأ العمل بها يوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019.

كما أقرت اللجنة تعديل منهجية مؤشرات البورصة المصرية، بحيث يتم عرض موقف الشركات التي تم قبول إيداع عرض شراء عليها خلال فترة المراجعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، أو أعلن مقدم عرض الشراء عن عدم نيته في الاستمرار في القيد بجداول البورصة بعد تنفيذ عرض الشراء، على لجنة المؤشرات لاتخاذ ما تراه مناسباً تجاه انضمام الشركات للمؤشر.

ويشمل أيضا تعديل المنهجية عرض موقف الشركات التي صدر قرار من مجلس إدارتها بالموافقة على السير في إجراءات الشطب، على لجنة المؤشرات.

وتمثلت الشركات التي انضمت للمؤشر الرئيسي للبورصة في أوراسكوم كونستراكشون، ومستشفى كليوباترا، وسيدي كرير للبتروكيماويات، وابن سينا فارما، ومصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، وكريدي أجريكول مصر.

بينما خرجت من المؤشر شركات جلوبال تليكوم القابضة، وجي بي أوتو، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لحليج الأقطان، وارابيا إنفستمنتس هولدنج.

كما شهد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX50 EWI خروج 9 شركات من الشركات المكونة للمؤشر، وانضمام 9 شركات أخرى.

وشهد مؤشر البورصة المصرية EGX70 لأنشط 70 شركة، خروج 18 شركة من الشركات المكونة للمؤشر، انضمت 6 شركات منها إلى المؤشر الرئيسي EGX30.

وشهد مؤشر البورصة المصرية EGX100 لأنشط 100 شركة خروج 14 شركة من الشركات المكونة له.

وتجري إدارة البورصة مراجعتين دوريتين لمؤشرات البورصة كل عام، الأولى تتم في شهر يناير ويتم العمل بها مطلع فبراير والمراجعة الثانية تتم خلال شهر يوليو ويتم العمل بها مطلع أغسطس.