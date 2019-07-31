الدولار يتراجع في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

القاهرة- مصراوي:

تراجع سعر صرف الدولار في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وانخفض سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي قرشًا واحدًا إلى 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع، مقارنة بسعر أمس.

وهبط سعر صرف العملة الأمريكية في بنك قناة السويس، قرشين إلى 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان قرشين إلى 16.52 جنيه للشراء، و2 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية قرشًا واحدًا إلى 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار، في بنكي الأهلي ومصر عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وبقى سعر الصرف مستقرًا في البنك التجاري الدولي عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

كما استقر السعر في بنك كريدي أجريكول عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة، عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.