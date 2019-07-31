الكوسة عند 9 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور، مقارنة بمستوياتها، أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 5 و9 جنيهات.
الفاصوليا بين 18 و28 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
البامية بين 11 و17 جنيها.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.
العنب البناتي الأصفر 4 و6 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر 4 و8 جنيهات.
الكانتالوب بين 3 و6 جنيهات.
البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.
الخوخ البلدي العريشي بين 4 و7 جنيهات.
المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.
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