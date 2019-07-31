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    الكوسة عند 9 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

    10:58 ص الأربعاء 31 يوليه 2019
    الكوسة عند 9 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

    خضار

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور، مقارنة بمستوياتها، أمس.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين 2 و3.5 جنيه.

    الكوسة بين 5 و9 جنيهات.

    الفاصوليا بين 18 و28 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

    الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

    البامية بين 11 و17 جنيها.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

    العنب البناتي الأصفر 4 و6 جنيهات.

    العنب البناتي الأحمر 4 و8 جنيهات.

    الكانتالوب بين 3 و6 جنيهات.

    البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

    الخوخ البلدي العريشي بين 4 و7 جنيهات.

    المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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