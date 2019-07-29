ارتفاع الفاصوليا وتراجع الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفلفل الحامي والليمون بين جنيه و4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور، مقارنة بمستوياتها، أمس.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

بينما ارتفع سعر كيلو الفاصوليا، جنيها واحدا، ليتراوح بين 18 و28 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمس لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 18 و28 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البامية بين 11 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر 4 و8 جنيهات.

الكانتالوب بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخوخ البلدي العريشي بين 4 و7 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس بين 15 و25 جنيها.