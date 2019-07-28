7.3 مليار جنيه إيرادات أورنج مصر في النصف الأول من 2019

كتب- محمد علاء الدين:

حققت شركة أورنج مصر إيرادات بقيمة 7.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري أو مايعادل 367 مليون يورو، وذلك وفقا لنتائج أعمال الشركة الأم.

واظهرت نتائج أعمال الشركة زيادة إيرادات شركة أورنج مصر خلال الربع الثاني لتصل إلى 3.8 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري.

واحتسبت شركة أورنج الفرنسية متوسط قيمة اليورو أمام الجنيه خلال النصف الأول من العام الجاري بـ 19.9 جنيه.

وتقدم شركة أورنج خدماتها في أكثر من 10 أسواق بالقارة الأفريقية، ويعتبر السوق المصري الثالث من حيث قيمة الإيرادات خلال النصف الأول للعام الجاري، بعد وحدة الشركة في ساحل العاج والتي حققت إيرادات بقيمة 408 ملايين يورو، والسنغال التي حققت إيرادات بقيمة 383 مليون يورو.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة أن عدد عملاء أورنج مصر بلغ 28.48 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 28.9 مليون عميل في الربع الأول من العام ذاته، بتراجع في عدد العملاء بلغ نحو 400 ألف عميل. وتعتبر وحدة الشركة بمصر هي الأكبر من حيث عدد العملاء بالأسواق التي تعمل بها على مستوى القارة الأفريقية.

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