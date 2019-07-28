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    المالية تطالب بسرعة صرف مرتبات يوليو في الجهات الحكومية المتأخرة

    11:35 ص الأحد 28 يوليو 2019
    المالية تطالب بسرعة صرف مرتبات يوليو في الجهات الحكومية المتأخرة

    وزارة المالية

    كتب- مصطفى عيد:

    طالبت وزارة المالية الجهات التي تأخرت في صرف رواتب العاملين بها عن شهر يوليو بسرعة الانتهاء من إعداد المرتبات، على أن تفتح الوزارة أنظمة صرف الرواتب يومي غدٍ وبعد غد، بحسب ما قالت الوزارة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

    وأضافت الوزارة أنها وفرت المخصصات لصرف مرتبات العاملين بالدولة كما هو محدد يوم 14 يوليو، إلا أن بعض الجهات تأخرت في صرف رواتب العاملين بها.

    وأكدت الوزارة على كافة الجهات الإدارية بسرعة الانتهاء من إعداد مرتبات شهر أغسطس ليتم صرفها في الموعد المحدد لها وهو اليوم الثامن من الشهر المقبل قبل عيد الأضحى المبارك.

    وزارة المالية فيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي
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