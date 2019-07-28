9 جنيهات تراجعا لكيلو الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفلفل الرومي، والفلفل الحامي، والليمون البلدي، والخيار بين 50 قرشا و9 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق العبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 17 و27 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البامية بين 11 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها، بتراجع 9 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر 4 و8 جنيهات.

الكانتالوب بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخوخ البلدي العريشي بين 4 و7 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس بين 15 و25 جنيها.