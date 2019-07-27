55 مليار دولار من البنك الأهلي لتمويل التجارة الخارجية في 28 شهرًا

كتبت منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك دبر 55 مليار دولار لتمويل الاعتمادات المستندية بغرض استيراد السلع الأساسية وغير الأساسية خلال 28 شهرًا، منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الشهر الجاري.

وقال أبو الفتوح لمصراوي إن البنك تلقى تدفقات دولارية بنفس قيمة تمويل التجارة الخارجية في نفس المدة المقارنة ليدل على التوازن بين التدفقات والاستيراد.

وكان مصدر مسؤول بالبنك المركزي قال في تصريحات سابقة لـ مصراوي إن البنوك تدبر شهريا بين 3.8 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار شهريا لتمويل العمليات الخارجية التي يحتاجها الشعب المصري وذلك بخلاف تسديد المركزي إلتزامات خارجية على مصر.

وبحسب أبو الفتوح فإن البنك يشهد منذ بداية العام الجاري نموًا ملحوظًا في حجم التدفقات الدولارية مع تراجع سعر الدولار بشكل متتالي، مشيرا إلى أن هذه الموارد تأتي من مصادر مختلفة على رأسهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي شهدت زيادة كبيرة وتدفق الصناديق العالمية للاستثمار في أدوات الدين وحصيلة السياحة.

ومنذ بداية العام الجاري يشهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعًا كبيرًا وصل إلى ما يزيد عن 100 قرش.

وكان مصدر مسؤول كبير في البنك المركزي قال في تصريحات سابقة لـ مصراوي إن حصيلة التدفقات الدولارية حققت رقمًا قياسيًا تاريخيًا في أول خمسة أشهر من العام الجاري بقيمة بلغت 24.8 مليار دولار، مما يؤكد الثقة في أداء الاقتصاد المصري.