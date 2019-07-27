التصديري للكيماويات ينظم بعثة تجارية إلى غانا سبتمبر المقبل

القاهرة- وكالات:

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن المجلس بصدد تنظيم وتسيير بعثة تجارية للمرة الثانية لغانا خلال الفترة من 22 إلى 27 ‏سبتمبر 2019 للترويج للصادرات المصرية.

وأضاف أبو المكارم، أن البعثة تضم 25 شركة مصرية، بغرض تنشيط التواجد المصري، وتعظيم تنافسية منتجات الصناعات المختلفة في الأسواق العالمية، والتعرف على الفرص الاستثمارية والتصديرية والمشروعات المتاحة بغانا، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار أبو المكارم إلى أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية مع الجانب المناظر من الجهات الحكومية والهيئات والاتحادات والغرف ورجال الأعمال، وكبريات الشركات الخاصة المستهدف عمل شراكات معها أو توقيع عقود وتوكيلات أو عقود توزيع.

وقال وليد عزب، المدير التنفيذي للمجلس، إن برنامج البعثة يتضمن تنظيم زيارات ميدانية للسوق الغاني، وعقد لقاءات ثنائية مرتبة مسبقا بين الشركات المصرية والشركات الغينية، وإعداد زيارات ميدانية لمقار الشركات في غانا لكل شركة مشاركة، فضلا عن تنظيم ندوة عن التجارة والاستثمار في غانا.

وأشار عزب إلى أنه سيتم إرسال وفد تحضيري من المجلس لدولة غانا في الفترة من 17 – 23 أغسطس المقبل بغرض التحضير والإعداد الجيد لاستقبال البعثة التجارية للشركات، والتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري، كما سيتم إعداد دراسات للسوق المستهدف، والتحضير لجميع الترتيبات اللازمة للبعثة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وشهدت الصادرات المصرية إلى غانا تطوراً ملحوظا خلال عام 2018، حيث بلغت قيمتها 90.6 مليون دولار مقابل 63.3 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 43%.

وانخفضت واردات مصر من غانا عام 2018 لتسجل 10.5 مليون دولار مقارنة بـ 11 مليون دولار عام 2017، وبذلك بلغ حجم التجارة بين البلدين 101.2 مليون دولار عام 2018 مقارنة ب 74.4 مليون دولار عام 2017 بزيادة قدرها 36%، وتظهر الإحصاءات المصرية أن غانا هي رابع سوق في أفريقيا يستقبل الصادرات المصرية بعد كل من كينيا ونيجيريا وإثيوبيا.