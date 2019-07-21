البترول توقع اتفاقية مع هاليبرتون لتنمية قدرات الكوادر البشرية بالقطاع

كتب- مصطفى عيد:

وقعت وزارة البترول اتفاقية مع شركة هاليبرتون العالمية، لتنمية قدرات الكوادر البشرية ضمن برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، وذلك وفقاً لأحدث التقنيات والنظم الإدارية العالمية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

ووقع الاتفاقية أسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفني، وكولبي فيوزر نائب رئيس شركة هاليبرتون بمصر وليبيا، وفقا للبيان.

وقالت الوزارة إنه بموجب الاتفاقية سيتم تأهيل وتدريب 20 من الكوادر الشابة بمناطق عمل هاليبرتون داخل مصر وخارجها على مدار 6 أشهر وذلك على مرحلتين يتم خلالهما اجتياز برامج تدريبية في عدة مجالات.

وأضافت أن هذه المجالات تشمل إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئية، والعمليات والتكنولوجيا والتحول الرقمي، والإدارة والقيادة والشئون المالية والمحاسبية، إلى جانب التدريب العملي والتطبيقي بمواقع عمل هاليبرتون في مجالات البحث والاستكشاف.

وأكدت وزارة البترول أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي ضمن التعاون المثمر بين قطاع البترول والشركات العالمية العاملة في مصر، مشيرة إلى الثقة المتبادلة مع شركاء مصر وقطاع البترول والتي تسهم في تنمية التعاون في كافة المجالات الاستراتيجية وخاصة تأهيل الكوادر المصرية الشابة ووضعها على طريق النجاح لقيادة القطاع مستقبلاً.

وقال جو ريني الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون العالمية للقسم الشرقي من العالم، إن مصر تعد سوق عمل مهما لشركته في منطقة الشرق الأوسط، وأن ما تحقق من إصلاحات ونتائج إيجابية يحفزها على زيادة حجم أعمالها، والتعاون فى مجالات جديدة مع وزارة البترول المصرية.

وبحث جو ريني والوفد المرافق له، مع وزارة البترول، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل زيادته خلال الفترة المقبلة في ظل استراتيجية الوزارة للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة للبترول والغاز.

كما بحث الجانبان تنفيذ برامج مكثفة لبناء قدرات الكوادر البشرية ورفع كفاءتها لمواكبة النمو المستمر في النشاط البترولي، والمشروعات الكبرى لصناعة البترول والغاز، وفقا للبيان.

وناقش الجانبان أيضا التعاون في تطبيق أحدث التقنيات المتطورة لتعزيز كفاءة أنشطة حفر الآبار البترولية وتحسين إنتاجية الحقول، إلى جانب دعم أنشطة السلامة والصحة المهنية والبيئية بمواقع الإنتاج والتي تأتي على رأس أولويات استراتيجية عمل قطاع البترول.