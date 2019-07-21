ارتفاع الفلفل والمانجو.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفلفل الرومي البلدي والفلفل الحامي البلدي والمانجو العويس، بين 50 قرشا و5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق العبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات، وسعر كيلو المانجو العويس بين 15 و25 جنيها.

يرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

البامية بين 11 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 9 و15 جنيها.

كانتالوب بين 3 و6 جنيهات.

عنب بناتي أصفر 4 و6 جنيهات.

عنب بناتي أحمر 4 و8 جنيهات.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 4 و7 جنيهات.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 15 و25 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.