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    سوديك ترفع قيمة التسهيل الائتماني من التجاري الدولي إلى 500 مليون جنيه

    12:07 م الأربعاء 17 يوليو 2019
    سوديك ترفع قيمة التسهيل الائتماني من التجاري الدولي إلى 500 مليون جنيه

    سوديك

    كتبت- شيماء حفظي:

    قالت شركة السادس من أكتوبر سوديك، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها عدلت عقد التسهيل الائتماني مع البنك التجاري الدولي الموقع في 30 أغسطس 2017، بشأن مشروع أكتوبر بلازا.

    وأوضحت الشركة، أنه تم إبرام عقد تعديل لهذا التسهيل لزيادة مبلغه ليصل قيمته إلى 500 مليون جنيه، بزيادة قدرها 230 مليون جنيه.

    وأضافت الشركة، أن زيادة مبلغ التسهيل يأتي لتسهيل إنهاء جميع مراحل المشروع وتسليمه قبل موعده المحدد، وتنويع مصادر التمويل.

    وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "وست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".

    شركة سوديك البنك التجاري الدولي التطوير العقاري شركة وست تاون

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