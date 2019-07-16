ارتفاع الكوسة وتراجع العنب.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الكوسة والفاصوليا بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وفي المقابل تراجعت أسعار الفلفل الرومي البلدي والعنب الأصفر والأحمر بين 50 قرشا وجنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 3.8 و5.2 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

البامية بين 11 و17 جنيها.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 15 و30 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكانتالوب بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخوخ البلدي العريشي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و30 جنيها.