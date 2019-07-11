42 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أنواع الأسمك والمأكولات البحرية في سوق الجملة بالعبور اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس.

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 38 و42 جنيها.

كما استقر سعر كيلو السمك البوري خلال تعاملات اليوم بسوق العبور ليتراوح بين 39 و43 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، ووصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلى بين 55 و65 جنيها.