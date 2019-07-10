البنك المركزي: تراجع التضخم الأساسي إلى 6.4% في يونيو

القاهرة- مصراوي:

قال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 6.4% في يونيو مقابل 7.8% في مايو.

وأضاف المركزي في بيان، أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي تراجع إلى 0.3% في يونيو مقابل 1.2% في مايو الماضي.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعًا أسعارها سريعة التقلب مثل الفاكهة والخضراوات، أو التي أسعارها محددة إداريا.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، إن معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية، خلال يونيو الماضي، سجل 8.9%، مقابل 13.2% في مايو.

وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 9.4% في يونيو مقابل 14.1% خلال مايو، مسجلا أقل مستوى، في أكثر من ثلاث سنوات، منذ مارس 2016، والذي سجل خلاله 9%، وفقا لبيانات الإحصاء.

كما أن معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية، خلال شهر يونيو، سجل معدلًا سالبًا قدره 1% مقابل ارتفاع قدره 1% خلال شهر مايو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات جهاز الإحصاء.

ولا يعني تراجع معدل التضخم السنوي، أن أسعار السلع قد انخفضت بالضرورة، ولكن المقصود، هو أن معدل الزيادة في الأسعار تراجع، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. إذ أن كثيرًا من السلع والخدمات تواصل ارتفاعها في مصر بشكل مستمر، والتي من المنتظر أن تشهد مزيدًا من الارتفاع في الفترة المقبلة بعد زيادة أسعار الوقود وتحريك أجرة النقل والمواصلات والتي ستنعكس على السلع والخدمات.