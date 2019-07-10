الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

القاهرة – مصراوي:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك عاملة في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستوى نهاية تعاملات الأمس.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي ومصر والبركة وقناة السويس، عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان والعربي الأفريقي وكريدي أجريكول عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع.