قفزة في أسعار الذهب بمصر والجرام يرتفع 19 جنيها خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر 19 جنيها للجرام خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعدما قفز سعر الخام عالميا بأكبر نسبة زيادة أسبوعية منذ بداية العام 2019.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 625 جنيها مقابل 606 جنيهات الجمعة الماضي.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 522 جنيهًا، وعيار 24 إلى 695 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5000 جنيهًا.

وعالميا، تتجه أسعار الذهب صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ بداية العام الجاري، حيث ربح الذهب 2% منذ بداية الأسبوع ويتجه لتسجيل أفضل ارتفاع أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ أواخر ديسمبر، وفقا لوكالة رويترز.

وكان الذهب ارتفع في تعاملات الأسبوع الأول من العام 2019 بنسبة 0.2%.

ويأتي النمو في أسعار الذهب خلال الأسبوع بدعم من توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة وتصاعد نزاعات التجارة العالمية، بينما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره في وقت لاحق من الجلسة، بحسب رويترز.