الدولار ينخفض عالميا لأقل مستوى في ثلاثة أشهر

القاهرة- وكالات:

هبط الدولار لأقل مستوى في ثلاثة أشهر مقابل اليورو وهبط لأقل مستوى مقابل الين الياباني منذ يناير الماضي إذ أضر احتمال تيسير مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية بالطلب على العملة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وسجل اليورو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار عند 1.1412 دولار بعدما زاد 2% من أقل مستوى في أسبوعين عند 1.1181 دولار الذي لامسه قبل أسبوع مع فقد الدولار قوة الدفع، وبلغ اليورو في أحدث تعاملات 1.1396 دولار.

وانخفض الدولار في أحدث تعاملات 0.3% مقابل العملة اليابانية إلى 106.97 ين.

واستفاد الين من قلق المستثمرين إزاء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وقالت طهران اليوم، إن العقوبات الامريكية أغلقت بشكل دائم طريق الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، لأقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 95.843 بعدما فقد 1.7 بالمئة في الجلسات الخمس السابقة وهبط في أحدث تعاملات 0.1% إلي 95.909.

واستفاد الجنيه الاسترليني من ضعف الدولار بصفة عامة وزاد إلى 1.2765 دولار مرتفعا 0.2 % خلال الجلسة.