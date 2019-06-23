10 جنيهات تراجعًا في كيلو الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والفلفل الرومي البلدي والفلفل الحامي البلدي والخيار البلدي بين 25 قرشا وجنيه، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الحامي البلدي جنيهين و5 جنيهات، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

وفي المقابل تراجع سعر كيلو الفاصوليا والليمون البلدي بين جنيه و10 جنيهات، وقفا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 3 و4 جنيهات.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الملوخية بين جنيهين و 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البامية بين 9 جنيهات و15 جنيها.

القلقاس بين 5 و 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 20 و30 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

كانتالوب بين جنيهين و4.5 جنيه.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و9 جنيهات.

مانجو عويس بين 20 و30 جنيها.