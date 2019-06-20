مصراوي يرصد مشاركة البنوك المصرية في مؤتمر "أفريكسيم" في موسكو

موسكو- منال المصري:

قال أحمد جلال نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن مصرفه سيعقد اجتماعات مع بنوك وشركات تصديرية روسية وكذلك هيئة التجارة الروسية بهدف بحث فرص التعاون المتاحة بين البلدين.

وأضاف جلال، في تصريحات خلال المؤتمر السنوي الـ 26 لعام 2019، للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "افريكسيم بنك" في موسكو، إلى أن الاجتماعات ستركز على مساعدة عملاء البنك لفتح أسواق جديدة كما أن هناك عدد من العملاء المصدرين بالبنك لديهم أعمال في روسيا.

وأشار إلى اهتمام البنوك والشركات الروسية لتدعيم العلاقات بين مصر وروسيا في المرحلة المقبلة حيث تحظى المنتجات المصرية باهتمام كبير في روسيا .

ويحضر اجتماعات افريكسيم بنك عدد من البنوك المصرية منهم هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري وممثلين من بنك مصر وبمشاركة جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي.

ويستمر المؤتمر السنوي على مدار ثلاث أيّام، بحضور بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة افريكسيم بنك، وعمرو كمال نائب رئيس مجلس إدارة افريكسيم بنك، وسط حضور مكثف من مؤسسات مالية وبنوك أفريقية وأوروبية وآسيوية .