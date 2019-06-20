البورصة تتراجع مع نهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.36% إلى مستوى 14043 نقطة، مدفوعا بمبيعات من المستثمرين المصريين والعرب.

كما هبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.32%.

وسجلت تعاملات العرب والمصريين اليوم صافي بيع بقيمة 40.9 مليون جنيه، و40.8 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات الأجانب شراء بيع بقيمة 81.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي تراجع بنسبة 0.5% عند مستوى 14132 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.