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    "PayNas" تفوز بالمركز الأول في مسابقة "سيملس شمال أفريقيا 2019"

    01:54 م الخميس 20 يونيو 2019
    "PayNas" تفوز بالمركز الأول في مسابقة "سيملس شمال أفريقيا 2019"

    PayNas

    كتب- مصطفى عيد:

    فازت شركة "PayNas" العاملة في مجال التكنولوجيا المالية بجائزة المركز الأول في مسابقة "سيملس شمال أفريقيا 2019" بقيمة 50 ألف دولار، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

    وتعد "PayNas"، إحدى الشركات الناشئة التابعة لمسرعة الأعمال "EFG-EV Fintech" للتكنولوجيا المالية، التابعة لمبادرة وزارة الاستثمار "فكرتك شركتك".

    وفازت الشركة بالجائزة بعد وصولها للمرحلة النهائية للمسابقة والتي شهدت منافسة 4 شركات أخرى تم اختيارها من بين أكثر من 50 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى شمال أفريقيا.

    و"PayNas" هي منصة سحابية تقدم العديد من الخدمات والمزايا المصرفية للشركات صغيرة الحجم التي لا تستطيع الوصول إلى الخدمات المالية نظراً لصغر حجمها، وكذا لموظفيها من أجل تعزيز الشمول المالي.

    وتساعد "Pay Nas"، بحسب بيان وزارة الاستثمار، تلك الشركات في انتقاء أفضل العناصر البشرية وتحسين قوتها العاملة من خلال تقديم العديد من خدمات الموارد البشرية مثل إدارة شئون الموظفين والتوظيف، وإدارة عملية الحضور والانصراف.

    كما تساعد الشركة هذه الشركات عبر تقديم الخدمات والمزايا المصرفية مثل فتح الحسابات البنكية للموظفين، وإصدار بطاقات دفع الرواتب والبطاقات الائتمانية، وأيضا تقديم خدمات التأمين الصحي والتقسيط للشركات الصغيرة.

    PayNas المركز الأول مسابقة سيملس شمال أفريقيا 2019 التكنولوجيا المالية
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